'Zulte Waregem moet nieuwkomer in de defensie vijf weken missen'

Zulte Waregem zal één van zijn nieuwkomers niet al te gauw minuten kunnen geven. Liefst vijf weken zou Alessandro Ciranni buiten strijd zijn. Essevee haalde hem aan het einde van vorig seizoen weg bij Moeskroen. Zijn debuut in de competitie zal dus op zich laten wachten.

De 25-jarige Ciranni was aanvoerder bij Moeskroen en maakte daar vorig seizoen de degradatie mee. Zelf kon de flankverdediger wel op het hoogste niveau blijven, want Zulte Waregem legde hem vast tot 2025. Nadat Ciranni meedeed in de laatste oefenmath tegen Utrecht, leek hij klaar voor de competitiestart.

Scheurtje

De rechtsachter geraakte op training immers geblesseerd en inmiddels kon ook al een preciezere diagnose gesteld worden. Volgens Het Nieuwsblad heeft Ciranni bij het oplopen van zijn blessure zijn voet overstrekt. Hierdoor heeft hij een scheurtje opgelopen in zijn enkelgewricht.

Dat zou dan ook zijn invloed hebben op de speelgelegenheid de komende weken. Ciranni staat naar verluidt zo'n vijftal weken aan de kant.