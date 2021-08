Paars-wit komt heel dichtbij superstunt: "Hij komt naar Anderlecht"

Er zal nog gedebatteerd worden en ook een eventuele aankoopoptie ligt nog op tafel, maar het gaat er echt van komen zo blijkt.

Anderlecht zit dicht bij een toptransfer. Dat de onderhandelingen - onder meer over een aankoopoptie - lopen? Dat is al even duidelijk.

Zirkzee

Maar volgens diverse bronnen is het nu helemaal zeker: Joshua Zirkzee zal wel degelijk naar Anderlecht komen.

Eens de onderhandelingen voorbij zijn, kan het snel gaan. Anderlecht heeft sowieso een extra aanvaller nodig, maar de komst van Zirkzee zou een stunt zijn.