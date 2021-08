Transfernieuws en Transfergeruchten 03/08: Hart - Ndongala - Reitz - Mbayo

Na opmerkelijke passages bij Charleroi, Gent, Standard en Genk verliet Dieumerci Ndongala in de zomer van 2020 ons land. Hij ging voetballen in Cyprus. Eén jaar later staat de flankaanvaller opnieuw op de radar van enkele Belgische clubs. ( Lees meer )

OFFICIEEL: AA Gent laat Dylan Mbayo vertrekken naar andere eersteklasser

Dylan Mbayo gaat het trainingsveld van AA Gent inruilen voor dat van een andere eersteklasser. De jonge aanvaller trekt naar KV Kortrijk. Daar rekenen ze erop dat zijn talent tot volle ontplooiing kan komen en hij een aanwinst kan zijn voor het offensieve compartiment. (Lees meer)

'Spurs-doelman Joe Hart trekt deur van Premier League achter zich dicht en is rond met nieuwe werkgever'

Al jaren draait Joe Hart mee in de Premier League. Dat zal niet lang meer het geval zijn: de doelman gaat Tottenham Hotspur verlaten voor Celtic Glasgow. Dat melden de Britse media. Hart is ook reeds in gespot in Glasgow, waar hij medische testen zal ondergaan. (Lees meer)

OFFICIEEL: STVV verwelkomt talent van Borussia Mönchengladbach op huurbasis om middenveld te versterken

Een versterking waar ze zich over verheugen bij STVV: een jonge middenvelder van Mönchengladbach komt op huurbasis een jaartje bij de Kanaries voetballen. Sint-Truiden huurt de 19-jarige Rocco Reitz tot het einde van het seizoen. (Lees meer)