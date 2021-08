Transfernieuws en Transfergeruchten 04/08: Lukaku - Bailey - Bizot - Mbappe Lottin - Rezaei - Laporte - Rezaei - Villa Cano

De 29-jarige Kaveh Rezaei tekent bij OH Leuven een contract voor één seizoen met optie op een extra jaar. ( Lees meer )

Antwerp wil de komende dagen en weken uitpakken met een aantal interessante transfers. Die zitten wel degelijk in de pijplijn. ( Lees meer )

Bij Club Brugge zijn er een aantal nieuwkomers op komst, maar mogen ook een aantal spelers verkassen. Voor eentje is een oplossing nabij. ( Lees meer )

Als we Engelse geruchten mogen geloven, dan zou Aymeric Laporte wegwillen bij Manchester City. Tot een transfer komt het niet meteen.

Gideon Mensah maakte de nodige indruk bij Zulte Waregem in het verleden, nu is hij op weg naar een nieuwe uitdaging. ( Lees meer )

Bij Royal Antwerp denken ze volop na over hoe ze voor bepaalde spelers een oplossing kunnen vinden. Voor eentje hebben ze een constructie in gedachten. ( Lees meer )

Lukaku wordt het hof gemaakt, Inter zou kunnen plooien voor megabod

Krijgen we een absolute toptransfer van Romelu Lukaku? Het zou zomaar kunnen, want Internazionale zou mogelijk kunnen plooien. (Lees meer)

'Club Brugge gaat wel héél ver moeten gaan voor gewilde winger, die het blijft uithangen'

Voor Club Brugge mag het deze zomer gerust wat meer zijn. En dankzij de binnengekomen miljoenen voor Odilon Kossounou kan het ook aan alle kanten vooruitgaan, zo blijkt. Een winger hangt het alvast zelf ook uit. (Lees meer)

Jonge Belg met verleden bij Club Brugge trekt van Nederland naar Italië

Als jeugdproduct van Club Brugge gaat het plots hard voor een jonge, Belgische aanvaller. Italië is de volgende bestemming. (Lees meer)

Bizot heeft transfer beet

Marco Bizot is klaar voor de strijd en trekt van AZ Alkmaar zoals verwacht naar Brest. Dat hebben de Alkmaarders zelf bekend gemaakt.

Bailey naar Aston Villa

Het zat al even in de pijplijn, nu is het ook duidelijk en helemaal zeker: Aston Villa heeft Leon Bailey van Bayer Leverkusen beet.

'Mbappé heeft keuze voor volgende zomer al gemaakt'

Het ziet ernaar uit dat Kylian Mbappé gewoon zijn contract gaat uitdoen bij PSG, om vervolgens in de zomer van 2022 naar zijn droomclub Real Madrid te trekken.