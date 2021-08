Yves Vanderhaeghe naar eerste Brugse derby als trainer: "We zweven niet en lopen niet met onze kop in de wolken"

Vrijdagavond trekt Cercle naar de buren van Club voor de Brugse derby. Voor Vanderhaeghe is het de eerste als trainer van Cercle.

Club en Cercle Brugge beginnen vrijdag met gelijke punten aan de Brugse derby. Voor trainer Yves Vanderhaeghe van Cercle geen reden om euforisch te doen.

“We willen een stabiel en goed seizoen draaien en dat is nog belangrijker dan een punt of winst in de derby. De meeste van onze jongens zijn jong en nieuw maar ik heb wel de indruk dat ze weten dat een derby gevoelig en belangrijk is. Er zijn ook niet zoveel steden waar er op het hoogste niveau nog een stadsderby is”, zei hij tijdens het persmoment.

Toch gelooft hij in een stunt of toch minstens een gelijkspel. “We kunnen inderdaad misschien een stukje geschiedenis schrijven door een punt te pakken en misschien te winnen”, gaat Vanderhaeghe verder. “We hebben de jongens al gezegd dat onze fans deze ploeg dan eeuwig zullen herinneren, maar meer dan 1 of 3 punten zal dat ook niet opleveren. We willen graag onze fans gelukkig maken, maar mentaliteit alleen zal zeker niet genoeg zijn om Club te kloppen. We zullen ook kwaliteit moeten brengen en goed voetballen.”

Vanderhaeghe ziet veel verschil met vorig jaar. “Nu kunnen we dus wel een resultaat verdedigen. En we zijn blij dat we al vier punten hebben en zeker met matchen tegen Club en Anderlecht in het vooruitzicht. Dat geeft ons een goed gevoel maar ook weer niet meer dat. We zweven niet en lopen niet met onze kop in de wolken.”