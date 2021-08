Club Brugge bereikt deal: 'Collado beslist dit weekend of hij naar Brugge komt'

De soap rond Alex Collado blijft maar duren. De speler van FC Barcelona zou dit weekend een beslissing nemen over een komst naar Club Brugge.

Het laatste woord is nog altijd niet gezegd in het dossier rond Alex Collado. Eerder vandaag klonk het dat hij bij FC Barcelona zou blijven na het vertrek van Lionel Messi.

Eerder deze week werd hij ook gelinkt aan Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws zou Club Brugge nu wel degelijk een akkoord bereikt hebben over een huurovereenkomst mét aankoopoptie, iets wat FC Barcelona eerst niet wou.

Volgens de krant is er afgesproken dat Alex Collado dit weekend laat weten aan blauwzwart of hij effectief naar Club Brugge komt of niet op het aanbod ingaat.