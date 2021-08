Verandert vertrek Messi iets aan de situatie? Club Brugge (of Anderlecht?) haalt goud in huis: "Fantastische speler"

Club Brugge staat dicht bij Alex Collado van Barcelona, al wil ook Anderlecht hem nog proberen wegkapen. Hem in huis halen zou wel eens voor briljante situaties op de Belgische velden kunnen zorgen. Of verandert zijn situatie met het vertrek van Lionel Messi?

Alex Collado is de 22-jarige spelmaker en kapitein van Barcelona B. Bij de A-ploeg kreeg hij geen mogelijkheiden, omdat Ronald Koeman weinig in hem ziet.

Met Messi, Griezmann, Dembélé en Ansu Fati is de concurrentie voorin natuurlijk groot en Collado moet het vooral hebben van zijn sierlijke spel. Misschien dat het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona de deur op een kier zet voor Collado, maar daar wordt in eerste instantie niet op gerekend.

Fantastische speler

Alle supporters van diverse Penya's die we spraken over Collado zijn het echter roerend eens: "Hij is echt een fantastische speler, maar heeft gewoon de pech dat hij op dezelfde positie van ene Lionel Messi speelt."

"Hij heeft zeker zijn capaciteiten en voor de Belgische competitie zou hij een geweldige speler zijn", klonk het onder meer. We zijn nu al benieuwd ...