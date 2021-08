Goal, assist, onze 'Man van de Match': "Mooi, maar dát heeft het verschil gemaakt"

Dit seizoen reiken we voor elk duel in de Jupiler Pro League een award voor de 'Man van de Match' uit. In Mechelen - Eupen was dat eigenlijk niet zo simpel.

Ons vielen vooral fouten aan beide kanten op en zeker de Mechelse defensie zag er niet altijd even goed uit. Maar puur op basis van de cijfers en statistieken drijft ene Stef Peeters uiteraard wél boven: een doelpunt, een assist, meer moet dat niet zijn in een 1-3 overwinning? Mentaliteit "Een doelpunt en een assist, dat is heel goed uiteraard. Maar de mentaliteit heeft het verschil gemaakt, we hebben met z’n allen voor elkaar gevochten", aldus Peeters in een reactie. "We moeten nu doortrekken en dan zal deze goede start met 5 op 9 zich uitbetalen. We hebben in de rust bijgesteld en dat heeft zich uitbetaald door man op man te gaan spelen, met meer risico."