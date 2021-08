Michel Vlap heeft zin in nieuw avontuur bij FC Twente: "Weer in de mooie Eredivisie spelen"

Het Belgisch avontuur van Michel Vlap wordt weer (tijdelijk) een halt toegeroepen. De Nederlandse middenvelder kwam bij Anderlecht niet aan spelen toe en verlaat de Brusselse club opnieuw op huurbasis. Dinsdagvoormiddag werd hij gepresenteerd bij FC Twente.

De 24-jarige Fries zal dus opnieuw in zijn thuisland speelminuten moeten vergaren. Ondanks het afscheid van Anderlecht is hij blij en onder de indruk van zijn nieuwe werkgever: “FC Twente heeft een paar jaar geleden in een gesprek al een goede indruk op mij gemaakt. Nu mag ik dankzij hun weer in de mooie Eredivisie spelen”, klinkt het op de clubwebsite.

Michel Vlap kijkt vooral uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer, maar ook naar een uitverkocht stadion: “Ron Jans is een ervaren trainer die het beste uit mij en het team kan halen. Ik kan mijn eerste wedstrijd in De Grolsch Veste nog goed herinneren, wat een ongelooflijke sfeer.”

Vooral het bestuur van zijn tijdelijke werkgever haalt opgelucht adem. De ex-speler van Heerenveen was een prioriteit voor de club, die hun gewenste versterking nu ook beet heeft: “Met de huurovereenkomst van Michel hebben we nu een speler in de rangen waar we al lang op zoek naar zijn. Met zijn creativiteit en scorend vermogen is hij een absolute versterking voor onze ploeg.”