Voormalig trainer ziet droomhuwelijk tussen Antwerp en Michael Frey : "Dat is de perfecte match"

Zondag liet Michael Frey de Belgische competitie met verstomming. Voormalig trainer Nicky Hayen benadrukt dan ook met volle overtuiging dat Antwerp een nieuw goudhaantje en een toekomstige topschutter in huis heeft.

Toch valt de diepe spits vooral op door zijn werkkracht en loopvermogen: “Hij is voortdurend in beweging. Vorig jaar dachten we bij Waasland-Beveren nog dat hij vaak te veel energie verbruikte, maar hij heeft dat nodig”, vertelt Hayen aan Gazet van Antwerpen.

Dankzij deze kwaliteiten lijkt een droomhuwelijk tussen Michael Frey en de Antwerpse aanhang nu al een feit: “Hij past perfect in het plaatje van wat de fans van de spelers verlangen. Antwerp en Frey, dat is gewoon een perfecte match.”

Doelpuntenmachine in het Waasland

Vorig seizoen was de 27-jarige Zwitser nog actief op de Freethiel, waar hij met 17 doelpunten in 32 wedstrijden een sterke indruk achterliet: “Hij zal niet iedere week vijf doelpunten maken, maar hij is in staat om mee te doen voor de titel van topschutter. Michael is heel doelgericht, zelden heb ik een aanvaller zo verfijnd zien afwerken.”

De voormalige trainer van Waasland-Beveren en STVV was onder de indruk over de samenwerking met zijn ex-spits: “Een voetballer met zijn kwaliteiten was voor Waasland-Beveren onhaalbaar. Maar van bij het begin presenteerde hij zich als een nederige jongen. Een echte ploegspeler die niet naar zichzelf kijkt, maar in dienst van de ploeg speelt. Antwerp staat 2-5 voor, maar toch gaat hij meeverdedigen en kopt hij een bal weg.”