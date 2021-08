Miyoshi wil zich weer tonen in Antwerp-shirt: "Wil me niet met Refaelov vergelijken" en "Waarom niet voor titel gaan?"

Koji Miyoshi is terug. Terug bij Antwerp, de ploeg waar hij mee op de titel mikt. Waar hij Refaelovs vervanger moet worden. Al nuanceert de Japanner dat laatste. Hij wil vooral zichzelf blijven, maar ambitieus is hij na zijn olympisch avontuur wel.

De vlucht van Japan naar België heeft hem geen last bezorgd. "Jetlag? Amper iets van gevoeld. Ik heb een paar dagen kunnen rusten, da's voldoende voor mij", geeft Miyoshi aan in HLN. Voor het overige moest het voor hem niet al te veel over de Olympische Spelen gaan, Miyoshi is helemaal klaar om Antwerp al zijn aandacht te geven.

Ziet hij zichzelf dan ook - zoals velen - als de opvolger van Refaelov? "Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik me extra of opnieuw moet bewijzen. Ik heb in de voorbije twee jaar toch goed mijn best gedaan, niet? Iedereen weet wat ik kan, ik doe gewoon verder zoals ik bezig was. En Rafa opvolgen... Ik wil mijn spel spelen, niet dat van een ander."

Andere manier van spelen dan Refaelov

"Ik wil me niet met Refaelov vergelijken", vervolgt Miyoshi. "We spelen dan misschien wel op dezelfde positie, we hebben een heel andere manier van spelen. Ik besef heel goed dat ik meer verantwoordelijkheden zal hebben, maar aangezien deze club alsmaar stappen vooruit wil zetten, denk ik dat dit voor al mijn ploegmaats geldt."

Wat houden die stappen dan juist in? Wat is er allemaal mogelijk dit seizoen? "Waarom niet voor de titel gaan? En de beker. En ons tonen in Europa. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Toen ik zondag de match tegen Standard bekeek, zag ik mezelf wel in het team. 'Dit gaat werken', dacht ik."