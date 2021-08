Speler Cercle Brugge kaart racisme aan na Brugse derby: "Ze riepen aap naar me"

De Brugse derby gaf heel wat deining. Niet op het veld, want daar was het maar een sof. Maar daarbuiten des te meer.

Kévin Denkey werd afgelopen weekend al vergeleken met een ezel in een verslag na de wedstrijd bij een krant, maar er is meer aan de hand.

Racisme

Zo werd de speler ook nagezongen door de supporters van Club Brugge, zo blijkt. "Ze riepen aap naar me", klinkt het volgens HLN op de sociale media van Denkey.

"In 2021 is er geen enkel excuus meer voor racisme of verbaal geweld", meent Denkey. Of de zaak nog een staartje zal krijgen?