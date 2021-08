Jordi Condom wacht nog steeds op versterking: "Heb het bestuur proberen pushen"

Zaterdag neemt Seraing het op tegen KV Oostende. En dat zal voor coach Jordi Condom nog steeds zonder extra nieuwkomers moeten gebeuren.

Na de blessure van Bernier op Anderlecht en de rode kaart voor Boulenger liet Condom zich al duidelijk uit over de smalle kern waar hij mee te maken heeft.

Bestuur

"We hebben met Lahssaini en Sanogo nog wat geblesseerden", aldus Condom in aanloop naar het duel met Oostende.

"Ik begrijp de situatie van de club, maar we hebben versterkingen nodig. We gaan niet vooruit: niet voor een verdediger, niet in de situatie met Metz. Ik wil 5-6 namen en ik heb bij het bestuur al proberen pushen om een complete kern te hebben."