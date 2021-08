'Het is zover: KRC Genk heeft gedroomde JPL-revelatie beet'

Het heeft al de nodige voeten in de aarde gehad, maar het is nu eindelijk zover. Een deal is héél erg dichtbij.

KRC Genk is voorlopig nog niet af van zijn topschutter Paul Onuachu en het is nog niet eens zeker of hij wel nog zal vertrekken deze maand.

Deal bijna rond

Maar met Ike Ugbo hebben ze ondertussen wel al een tijdje een opvolger of extra aanwinst op het oog. De Nigeriaanse aanvaller is nu bijna in de Luminus Arena.

Volgens diverse Engelse bronnen komt de deal met Chelsea in kannen en kruiken voor de 23-jarige aanvaller, die vorig jaar goed op dreef was in de Jupiler Pro League. Hij was bij Cercle Brugge goed voor zestien doelpunten vorig seizoen.