Aanduidingen: Lambrechts en Laforge fluiten toppers van de speeldag

Lawrence Visser werd niet aangeduid als ref omdat hij deze week actief is in Europa.

Zaterdagavond zal Jonathan Lardot Union-Standard in goede banen. Erik Lambrechts zal de Slag om Vlaanderen fluiten, terwijl Nicolas Laforge de ref van dienst is tijdens Racing Genk-Anderlecht.

Bekijk hier alle aanduidingen voor speeldag 6.

Find out the appointments for matchday 6️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/K7dgchFc4e