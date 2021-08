Hoopt Bundu op een nieuwe kans bij Anderlecht: "Ik denk niet dat hij al een beslissing heeft gemaakt"

Mustapha Bundu is één van de spelers die overbodig is bij RSC Anderlecht. De flankaanvaller heeft enkele opties, maar lijkt zelf de hoop op speelminuten in Brussel nog niet te hebben opgegeven.

Mustapha Bundu was vorig seizoen nog één van de prioriteiten van Vincent Kompany op de transfermarkt. De drievoudig international van Sierra Leone kon echter nooit indruk maken in het paars-witte shirt. Dit seizoen is hij helemaal naar het achterplan verdwenen. “Er zijn verschillende opties voor Bundu”, aldus John Sivebaek in Tipsbladet. Via DEZE LINK kan u nog eens nalezen hoe Randers FC op de (te dure?) flankaanvaller aast. We praten met meerdere Deense clubs, maar ik kan niet uitsluiten dat Mustupha Bundu bij RSC Anderlecht zal blijven “Ik kan alvast bevestigen dat we met meerdere Deense clubs praten”, aldus de zaakwaarnemer. “Het kan dat hij uitgeleend zal worden, maar ik kan niet uitsluiten dat hij gewoon bij Anderlecht zal blijven. Ook de wil van Mustapha speelt mee. En ik denk niet dat hij al een beslissing heeft gemaakt.”