Union vreest voor een vertrek van Dante Vanzeir: "Hoop dat het snel 1 september is"

Union blijft verbazen in de Jupiler Pro League. Daarin heeft Dante Vanzeir een dikke vinger in de pap.

Bij Union hopen ze dan ook dat hij aan boord blijft. “Ik hoop dat het snel 1 september is en de transfermarkt voorbij is”, zegt assistent-coach Karel Geraerts aan Het Nieuwsblad.

Zelfs bondscoach Roberto Martinez heeft de prestaties gezien. Hij noemde Vanzeir toen hij gevraagd werd welke spelers in de Belgische competitie opvielen.

“Het is goed dat hij genoemd wordt”, gaat Geraerts verder. “Maar of hij nu al Duivel-materiaal is? Dante moet de stap nog zetten. Je spreekt over een enorme concurrentie bij de nationale ploeg.”