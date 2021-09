Dan toch: Antwerp vindt nog oplossing voor Didier Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé is op weg naar zijn nieuwe club. Het woelwater van Antwerp is momenteel op weg om de laatste details te regelen en zijn medische testen te doen.

Lamkel Zé blijft niet in de Jupiler Pro League, maar zal voor een buitenlandse club tekenen. Het gaat om een deal op uitleenbasis, maar zijn nieuwe club is nog niet bekend. Dat zou in de komende uren wel duidelijk moeten worden, want de Kameroener is al op de luchthaven om bij zijn nieuwe club alles in orde te gaan maken.

Lamkel Zé speelde 61 matchen voor Antwerp en scoorde daarin 14 keer en gaf 6 assists. Na al zijn fratsen was zijn situatie in de kleedkamer niet langer houdbaar.