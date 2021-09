Vindt overbodige Antwerp-speler nog oplossing? 'Turkse piste blijft open'

Nana Ampomah heeft nog niet kunnen overtuigen op de Bosuil. De Ghanees wordt door Antwerp gehuurd van Fortuna Düsseldorf, maar door een gebrek aan speelminuten dringt een andere oplossing zich op.

GvA weet dat Nana Ampomah (25) interesse geniet van een Turkse club. In Turkije is de transfermarkt nog geopend tot woensdag klokslag middernacht. Het worden afwachten of een transfer nog tijdig in orde geraakt. Antwerp legde vorig seizoen Ampomah op huurbasis vast voor twee seizoenen. De Great Old bedong ook een aankoopoptie bij Fortuna Düsseldorf, al lijkt het weinig waarschijnlijk dat die gelicht zal worden.

Naast Ampomah heeft Antwerp met Jonathan Bolingi (27) nog een ervaren man in de B-kern zitten. Nog volgens GvA zou de Congolees in contact hebben gestaan met een Bulgaarse club. De transfermarkt sloot echter maandagavond in Bulgarije, waardoor Bolingi deze transfer uit zijn hoofd moet zetten.