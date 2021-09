Alexandre Blessin wil punten wegkapen van Club Brugge: "Misschien zitten ze met Champions League in hoofd"

De nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League wordt opgestart met een West-Vlaamse derby tussen Oostende en Club Brugge. Coach Blessin blikt vooruit.

"We zullen absoluut op ons best moeten zijn om een grote en sterke club als Club Brugge te verslaan", aldus Blessin op de sociale kanalen van KV Oostende.

Altijd leuk

"Het is altijd leuk om tegen zo'n sterk team te mogen aantreden. Misschien zitten ze al in hun hoofd teveel te denken aan de Champions League en kunnen we daar van profiteren."

"Na zo'n 6-1 kan het twee kanten op met Club Brugge. Ofwel willen ze aan de fans laten zien welke kwaliteiten ze hebben, ofwel willen ze geen fouten maken met ook nog PSG op komst."