Marc Brys blikt vooruit naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk en weet van waar het gevaar gaat komen

Marc Brys heeft heel wat nieuwe spelers ter beschikking en nu is het tijd om punten te pakken. Hij blikt alvast vooruit naar de belangrijke wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Op de website van OH Leuven blikt Marc Brys vooruit naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk. “Tegen Antwerp deden we het goed in zowel balbezit als in balverlies. Dat goed gevoel willen we zondag meepakken en doortrekken in de wedstrijd tegen Kortrijk. Da’s de grote uitdaging”, zegt Marc Brys na de vrijdagtraining. Een andere uitdaging, is het inpassen van twaalf nieuwe jongens. “Dat vergt wat tijd. We werken op dit moment aan een recept, waarbij we de eieren opkloppen en ervoor trachten te zorgen dat de mayonaise pakt. Al beseffen we uiteraard met zijn allen dat er snel rendement moet komen.”

KV Kortrijk is goed aan het seizoen begonnen. Brys heeft al een analyse gemaakt van waar het gevaar kan komen. “Kortrijk kan vanuit het niets een doelpunt maken”, weet Brys. “Mijn collega heeft voorin veel snelle jongens lopen die ook nog eens een actie in huis hebben. Kenmerkend aan het spel van Kortrijk zijn ook de twee gevaarlijk opkomende backs. Elsner houdt van verticaal voetbal en slaagt erin zijn spelers met veel drive te laten voetballen.”