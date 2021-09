Ambities zijn duidelijk: "Wil minstens een titel met Antwerp, ja"

De new kid on the block is Royal Antwerp, stamnummer 1 en dus de oudst aangesloten club van het land bij de KBVB. De ambities zijn er hooggespannen.

Antwerp heeft de voorbije jaren sinds de terugkeer op het hoogste niveau flink geïnvesteerd en dat begint ook vruchten af te werpen. Voor het tweede jaar op rij wordt in de poules van de Europa League gespeeld en nog zijn de ambities nog niet waargemaakt. Titeldromen "Ik heb hier getekend voor vijf seizoenen, dan wil ik minstens een titel met Antwerp", is ook Bjorn Engels duidelijk in Het Laatste Nieuws. "We verstoppen ons niet, we hebben een kern om zo hoog mogelijk te eindigen", aldus nog de centrale verdediger van The Great Old.