Vandenbempt over de match van Anderlecht: "Daar maken ze zich in Neerpede al langer zorgen over"

Het was van alles wat bij Anderlecht zondag: zeer slecht voor de rust, heel goed erna. Een gegeven dat niet vreemd is op Neerpede.

"Het feit is dat ze zich op Neerpede al veel langer zorgen maken en het hoofd breken over dat soms gigantische verschil tussen de goede en slechte periodes bij Anderlecht", vertelt Peter Vandenbempt bij Sporza.

De Europese uitschakeling tegen Vitesse was daar een exponent van. "Paars-wit heeft vooral in moeilijke periodes geen controle meer en geeft dan kansen weg, die wedstrijden hypothekeren. Het duel tegen Vitesse is daar een extreem voorbeeld van, en gisteren eigenlijk ook in de eerste helft."

"Het is een collectief gegeven, waarbij de ploeg de organisatie volledig kwijt is. Kompany gaf aan dat spelers terugkwamen van de interlandbreak en de basisprincipes weer een beetje vergeten zijn. Zoals druk zetten om een antwoord te vinden op het spel van KV Mechelen."