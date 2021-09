Ondanks horrorblessure begrijpt Liverpool-jonkie niets van schorsing Pascal Struijk: "Sorry hiervoor, dit is verkeerd"

Harvey Elliot werd op bezoek bij Leeds (0-3) met de brancard afgevoerd na een ingreep van Pascal Struijk. Hij wordt nu voor 3 wedstrijden geschorst. Hierdoor mist de in België geboren verdediger de confrontaties tegen Newcastle United, Fulham (League Cup) en West Ham United.

De 18-jarige flankaanvaller van Liverpool nam hem nochtans niets kwalijk, en komt nu ook op voor zijn collega: “Sorry hiervoor Pascal. Dit is verkeerd”, schrijft hij op Twitter. “Het zal snel weer overwaaien. Binnen de kortste keren ben je terug om er weer vol tegenaan te gaan. Blijf positief.”

Zeer mooie woorden dus van het Engelse toptalent. Harvey Elliot verblijft momenteel nog steeds in een ziekenhuis en zou dit seizoen door een zware enkelblessure niet meer in actie komen. De voorbije weken maakte hij indruk in het elftal van Jurgen Klopp.

🚨⚽️ | NEW: Leeds United have lost their appeal for Pascal Struijk’s red card against Liverpool.



Harvey Elliot disagreed with this and commented this on Instagram: pic.twitter.com/wDQYJoqVoH