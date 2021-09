Antwerp verloor met Mbokani, Refaelov en Lamkel Ze veel goals, Birger Verstraete schat hun vertrek in

Het vertrek van Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov en Didier Lamkel Zé zorgden ervoor dat er heel wat scorend vermogen verdween bij Royal Antwerp FC.

Birger Verstraete legt de situatie rond de verschillende vertrokken spelers wat uit bij Sport/Voetbalmagazine. “Het was een keuze van de club om Mbo niet te verlengen. Een discussie over duur van het contract, maar in het verhaal van de pressing was dat ook een lastige, herinner ik me uit de tijd onder Ivan Leko”, zegt Verstraete.

Volgens Verstraete moet een topclub beslissingen nemen die voldoen op lange termijn. “Idem met Rafa. In de kleedkamer een topgast, iemand die ons op het veld veel kon bijbrengen tussen de lijnen, maar zonder hem lukt het ook.”

En dan is het wel uitkijken naar transfers. “Frey had een fantastisch seizoen in Beveren, Eggestein komt uit de Bundesliga en Samatta vind ik de kers op de taart. Fischer, Balikwisha,... Allemaal goeie spelers. Maar je mag niet verwachten dat het op een paar weken perfect in elkaar klikt."