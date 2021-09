Vanhaezebrouck over de Gentse offensieve zorgen: "Wat ga je doen? Een minuut voor de aftrap beslissen om hem niet op te stellen?"

Hein Vanhaezebrouck moet oplossingen vinden. AA Gent had zich het leven al heel wat makkelijker kunnen maken als ze hun kansen hadden afgewerkt. Dat merkte ook Vincent Kompany op. Maar is er een pasklare oplossing?

Gent haalde heel wat profielen die toch wel doelpunten moeten kunnen maken, maar... "Tissoudali, Bruno, Mboyo, Lemajic, Hjulsager... Het zijn allemaal offensieve spelers die goeie cijfers hadden. Bruno valt uit, net als Odjidja en Hjulsager. Tissoudali liet zijn kansen veelal liggen. Het zit allemaal wat tegen, maar toch moeten we offensief beter kunnen. Kijk naar de match tegen Kortrijk: 4 van de 17 pogingen zaten binnen het kader. Dat is veel te weinig", aldus Hein.

En als Owusu de man is die er twee kadreert... “Dat zeg ik ook tegen mijn mannen. Nurio kreeg een fantastische kans aan de backlijn, maar schiet hem over. Bezus kreeg er, maar gezien zijn kwaliteiten werkt hij matig af. De focus moet beter. Die moet er al zijn in de afwerkingsoefeningen tijdens de opwarming. Dat was bij Bezus niet zo. Wat ga je doen? Een minuut voor de aftrap beslissen hem niet op te stellen? Ik ben meer van hem gewoon, hij is al heel belangrijk geweest. En al wisselde hij de beste dingen af met rare momenten, als een ongecontroleerd projectiel, toch was hij onze meest dreigende speler.”