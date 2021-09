Debat van de week: hoe hoog ziet u Club Brugge eindigen in Champions League? (en uw mening over competitieformat is duidelijk)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het competitieformat, naar aanleiding van een plan van een auditbureau om met twaalf aan de slag te gaan. Uw mening daarbij is vrij duidelijk: u wil terug naar een systeem met achttien ploegen, zonder play-offs en dus enkel een competitie. Het systeem met twaalf ploegen is (verrassend?) de op een na favoriete optie. Na de 4 op 6 van Club Brugge in de Champions League polsen we deze week nog eens naar de kansen van blauw-zwart in Europa. Gaan ze de top-2 van de groep halen? Zit er de derde plaats in? Of wordt het toch nog de vierde plaats? We vragen het aan jou! Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Op welke plaats ziet u Club Brugge Europees eindigen? 1e of 2e en door naar 1/8e finales Champions League 7% 3e en naar de Europa League 85% 4e en uitgeschakeld 7%