'Pro League gaat anticiperen na nieuwe ontwikkelingen in Operatie Propere Handen'

De nieuwe onthullingen in de zaak rond Operatie Propere Handen slaan opnieuw in als een bom. De Pro League gaat alvast anticiperen.

Als het Parket alle bevindingen uitbrengt en overgaat tot bepaalde dagvaardigingen en/of arrestaties, zouden bepaalde mensen binnen het Belgisch profvoetbal in nauwe schoentjes terecht kunnen komen.

Vergadering

Nu het onderzoek in een beslissende fase lijkt te komen, wil de Pro League alvast anticiperen door donderdag - naast de RSZ-discussie - in een Raad van Bestuur ook over Operatie Propere Handen te spreken.

Er zou de nodige animositeit en nervositeit heersen bij verschillende clubs, maar er was volgens Het Laatste Nieuws altijd al sprake van een tussenkomst op het moment dat het dossier in een nieuwe stroomversnelling zou terechtkomen.