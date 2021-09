Blijft Martinez vertrouwen hebben in Verschaeren? "Dan ben ik niet realistisch"

Yari Verschaeren is één van de namen die altijd in de selectie van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels opduikt.

Of hij ook dit keer in de selectie zit, daarvoor is het wachten tot Roberto Martinez morgen 23 namen bekendmaakt. Martinez volgt Verschaeren sinds 2019, toen het EK voor beloften gespeeld werd. De bondscoach nam hem sindsdien altijd op in de selectie.

“Ik hoop dat ik de selectie voor de wedstrijden in de Nations League haal. Je hart gaat sneller slaan als je de kans krijgt om te voetballen tegen landen als Frankrijk, Spanje of Italië. Daarvoor ben je voetballer. Ik denk dat de Rode Duivels top zullen zijn in dat tornooi”, zegt Verschaeren bij Knack.

Het zou wel kunnen dat hij er deze keer uitvalt. “Ik zal niet boos zijn of teleurgesteld als ik er niet bij ben. De selectie zit vol met wereldsterren. Als ik nu zou zeggen dat ik verwacht er elke keer bij te zijn, ben ik niet realistisch.”