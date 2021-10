Goede avond voor Belgen in Nederland: twee doelpunten en een assist op vrijdagavond

Veel jonge Belgische talenten trekken naar de Nederlandse competitie om daar door te groeien en dat werpt blijkbaar zijn vruchten af.

Voormallig voetballer Sherjill Mac-Donald zei het deze week ook al in de voetbalpodcast Mid Mid dat jonge talenten zich beter zullen ontwikkelen in de Nederlandse tweede klasse dan in de Belgische. En daar zijn ze volop mee bezig.

Vrijdagavond staan er traditioneel heel wat wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Bij Helmond Sport, dat de lastige taak kreeg om Jong Ajax af te stoppen, kreeg KV Mechelen-huurling Jossue Dolet (foto) zijn kans met zijn eerste basisplaats. De 19-jarige Dolet bedankte de coach voor het vertrouwen en maakte zijn eerste doelpunt uit zijn profcarrière. Helmond Sport won met 3-1, Dolet maakte de 2-1.

In Kerkrade speelt Bryon Limbombe, broer van Anthony, Stallone en Maxime Limbombe. De 20-jarige winger trok transfervrij van Racing Genk naar Roda JC Kerkrade. Daar is Limbombe steevast basisspeler en was hij in 4 wedstrijden goed voor 2 doelpunten. Vrijdagavond deed hij er nog een assist bij in de 2-0 zege tegen FC Eindhoven.

Bij Jong PSV was Johan Bakayoko uitblinker van de avond. De 18-jarige winger die vroeger nog in de jeugd van Anderlecht, Club Brugge en KV Mechelen speelde, trok in 2019 al naar Eindhoven. Bakayoko scoorde de 1-0 tegen VVV Venlo en kreeg na de wedstrijd ook de hoogste rating van de gespecialiseerde websites.