Francky Dury luidt de alarmbel na blamage bij Seraing

Zulte Waregem kreeg een ferm pak voor de broek op bezoek bij Seraing. De 5-1 zorgde voor alarmsignalen bij Francky Dury.

Pijnlijk

"Het doet pijn. We zijn hier met veel motivatie naartoe gekomen, maar het is een belangrijke wedstrijd. We hebben kansen gehad om het initiatief te nemen, maar we hebben niet verdedigd als groep", aldus Francky Dury.

"We lagen enorm onder. Bossut heeft zelfs nog heel wat goede reddingen gedaan. Na de rode kaart hebben we het heel lastig gehad."