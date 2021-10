Voormalig technisch directeur van Anderlecht had bijna Michel Vlap naar Feyenoord gebracht

Michel Vlap speelt momenteel op huurbasis bij FC Twente. Maar de voormalig technisch directeur van Anderlecht, Frank Arnesen had hem liever bij Feyenoord gezien.

Michel Vlap heeft afgelopen zomer gesprekken gevoerd met Feyenoord. Dat vertelt de 24-jarige aanvallende middenvelder bij ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. Daar zat Vlap aan tafel met Frank Arnesen, technisch directeur van de Rotterdammers. De Deen haalde hem in de zomer van 2019 van SC Heerenveen naar Anderlecht. Daar belandde Vlap op een zijspoor en dus had hij wel oren naar een terugkeer in Nederland. "Ik heb toen ook contact gehad met Frank daarover', vertelt Vlap. 'Toen Frank naar Feyenoord ging, is er contact geweest. Ik heb Feyenoord altijd een fantastische club gevonden."

Vlap speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Twente. Daar speelde hij al 8 wedstrijden waarin hij éénmaal tot scoren kwam en één assist gaf. Hij ligt nog onder contract bij Anderlecht tot eind juni 2024 dat in de zomer van 2019 nog bij 7 miljoen euro betaalde voor de middenvelder.