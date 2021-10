David Hubert: "Dit is Zulte Waregem onwaardig"

Zulte Waregem is zondag met de billen bloot gegaan op Pairay. De West-Vlaamse club verloor met zware 5-1-cijfers van Seraing op de tiende speeldag van de Jupiler Pro League.

Essevee geraakte nooit echt in de wedstrijd en gaf al snel een strafschop weg. Vossen kon wel milderen in de tweede helft, maar Mikautadze besliste de wedstrijd door het vervolledigen van zijn hattrick. "We zijn kunnen absoluut niet fier zijn op deze prestatie", trapte David Hubert achteraf een open deur in.

"We moeten onze excuses aanbieden aan alle supporters van Zulte Waregem. We hebben niet getoond dat het iets betekent om het shirt van de club te mogen dragen. Het was een off-day, we hebben nu twee weken om hiervan te herstellen", verklaart Hubert.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid

"Het is een gedeelde verantwoordelijkheid", gaat de aanvoeerder van Zulte Waregem voort. "De grinta en de goede prestaties uit het seizoensbegin zijn volledig verdwenen. Ik heb daar geen verklaring voor. Iedereen moet zich individueel en collectief in vraag stellen. Dit is Zulte Waregem onwaardig. Het begint met het winnen van de duels. Als je dat niet kunt, komt er druk op onze verdediging te liggen."

Dat is onder meer wat op het veld van Seraing zo schromelijk misliep. "De snelle spelers van Seraing hebben de ruimte gezocht en waren elke keer weer gevaarlijk."