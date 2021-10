🎥 Trossard is tevreden, maar ook ambitieus: "Natuurlijk wil ik nog een stapje hogerop"

Leandro Trossard is aan een goed seizoen bezig in de Premier League. Hij stond bij alle wedstrijden aan de aftrap, scoorde één keer en gaf ook een assist. Hij is terecht fier op de stappen die hij in zijn carrière al heeft gezet.

"Toen ik begon te voetballen had ik nooit gedacht dat ik hier ooit zou kunnen staan, maar gedurende de jaren heb ik er heel hard voor gewerkt", vertelt Leandro Trossard in een video van de Rode Duivels. "Van jongs af aan was mijn doel om voor Genk te spelen. Dat was mijn eerste en enige doel op dat moment, daar in de eerste ploeg staan", voegt hij er nog aan toe. Trossard is een vaste basisspeler geworden bij Premier Leagueploeg Brighton. Daar kan de 26-jarige flankaanvaller terecht trots op zijn. Voor de Limburger voelt dat als een extra, zijn droom van bij Genk spelen heeft hij natuurlijk al volbracht. "Natuurlijk wil ik nog een stapje hogerop, als dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is ben ik ook zeer tevreden met de stappen die ik al heb gezet", vertelde Trossard nog. Reporting for international duty with @LTrossard! 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/wdHZSCLcfr — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 5, 2021