Standard kon verzoek van Bernd Storck niet inwilligen

Het is Luka Elsner geworden die bij Standard Mbaye Leye opvolgt. Nochtans werd Bernd Storck, de Duitser die reeds goede punten scoorde in onze competitie tijdens zijn passages bij Moeskroen en Cercle, al snel na het ontslag van Leye met de Rouches in verband gebracht.

In tegenstelling tot Elsner was Storck wel vrij. Zijn vorige club was het Slovaakse DAC, de huidige ploeg van ene Didier Lamkel Zé. In april 2021 besloten Storck en DAC om uit mekaar te gaan. Een terugkeer naar België behoorde dus perfect tot de mogelijkheden. Storck en vertrouwelingen blijven thuis Er is echter een expliciete reden waarom het niet tot een overeenkomst gekomen is tussen Bernd Storck en Standard Luik. Volgens Het Laatste Nieuws wilde Storck een volledige eigen technische staf meebrengen naar Luik en met deze vertrouwelingen aan zijn zijde werken. Een verzoek dat door Standard, ondanks de ontslagen van Deflandre en Asselman, niet werd ingewilligd. Waardoor dus niet Storck maar Luka Elsner is aangesteld als nieuwe trainer van de Rouches. Mogelijk speelde het financiële plaatje daarin ook een rol.