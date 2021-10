Eupen is verplicht nieuw contract van twee jaar te geven 21-jarige verdediger

Boris Lambert heeft bij KAS Eupen een nieuw contract gekregen voor twee jaar, waardoor hij tot 30 juni 2024 bij de club blijft.

De 21-jarige verdediger speelde dit seizoen negen wedstrijden voor het eerste elftal van KAS Eupen. In zijn contract was een optie opgenomen over een automatische verlenging.

Die verlenging van twee jaar kreeg hij automatisch als hij minstens acht keer voor het eerste elftal zou spelen. Dat was het geval op 25 september tegen Beerschot.

Boris Lambert is afkomstig uit het Ardense Rochefort en werd onder meer opgeleid in de jeugdafdeling van KAS Eupen. Hij kwam twee jaar geleden via de U19 en de U21 bij het 1e elftal en tekende in 2019 zijn eerste profcontract in Eupen.