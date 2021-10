David Okereke herleeft bij Venezia: "Ik herkende mezelf niet meer"

In zijn eerste weken bij Club Brugge maakte David Okereke furore, maar al snel ging het steil bergaf met de aimabele Nigeriaan. In een zoektocht naar speelminuten werd hij uitgeleend aan Venezia, een Italiaanse promovendus in de Serie A.

In gesprek met Het Nieuwsblad blikt Okereke terug op de moeilijke maanden bij Club Brugge. "Soms bekeek ik beelden van mezelf en dacht ik: Who the f*ck is that? Ik herkende mezelf niet meer. Misschien kwam dat omdat ik niet gewend was om vaak naast de ploeg te vallen. Voor ik naar Club kwam, speelde ik nagenoeg alles", aldus Okereke.

Bij Venezia pendelt David Okereke tussen basis en bank. In zes optredens was hij goed voor een doelpunt en een assist. "We zijn nog wat zoekende. Maar ik weet tenminste dat ik zal gaan spelen, al dan niet als basisspeler. Dat geeft een heel ander gevoel dan dat je gewoon deel uitmaakt van de wedstrijdselectie en niet eens weet of je op het veld, op de bank of zelfs in de tribune zal belanden. En dat was het geval voor mij bij Club Brugge", besluit Okereke.