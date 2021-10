'Dit weet Genk zelf al over de interesse van Atlético Madrid en Inter in Onuachu'

Atlético Madrid en FC Internazionale richten hun pijlen op Paul Onuachu. Meer zelfs: de eerste contacten met KRC Genk zouden zelfs zijn gelegd. Hallo, Limburgers?

Paul Onuachu slaagde er afgelopen zomer dan toch niet in om zijn droomtransfer te realiseren, maar de Nigeriaan hoeft niet te wanhopen. Atlético Madrid en FC Internazionale - en het waren niet de minste Spaanse en Italiaanse kranten die met het nieuws uitpakten - hadden zelfs al contact opgenomen met KRC Genk.

In Limburg valt men echter uit de lucht. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Genk nog geen contact gehad met geïnteresseerde clubs. Meer zelfs: ook de zaakwaarnemer van Onuachu heeft zich nog niet gemeld met concreet nieuws. Of speelt men in de Cegeka Arena een potje blufpoker?