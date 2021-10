Raman belooft: "Als ik dat haal: twee uur happy hour op mijn kosten"

Benito Raman heeft naast snelheid en doelpunten ook weer wat kleur gebracht bij Anderlecht. De aanvaller is de sfeermaker bij uitstek in de paars-witte kleedkamer.

"Als je aan iedereen vraagt wie de zotste is, gaan ze mij aanduiden", lacht hij in een filmpje op de sociale media van Anderlecht. "Die jonge gasten kijken dan wel eens raar, maar als ze ooit naar een andere club gaan, zullen ze nog verschieten, denk ik."

En over zijn doelpuntenproductie. "Hoeveel ik er wil maken? Goh dat is een moeilijke vraag. Of ik van een weddenschap hou? Ja, zeker. Wel, als ik er 20 maak, geef ik twee uur happy hour op mijn kosten!"