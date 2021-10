Gert Verheyen ziet wat Zulte Waregem het meeste mist: "Hij was heel belangrijk"

Zulte Waregem heeft het niet gemakkelijk, al mag de situatie ook niet als dramatisch bestempeld worden.

Toch ligt het probleem, volgens Gert Verheyen, vooral in de verdediging. “Van Humphreys was ik nooit fan. Van Aken, de Nederlander, deed een keer mee en was een ramp. Hij pakte rood, van miserie. Hij had de ene fout na de andere nodig. En Pletinckx ziet er bij een aantal tegengoals redelijk ongelukkig uit. Voor een verdediger vind ik hem nog te onrustig, te paniekerig. Vooral onoordeelkundig uitstappen, daar zondigt hij tegen”, zegt de analist bij Het Nieuwsblad.

“Verdedigen is een ervaringsvak. Dek ik door of niet, dat is een kwestie van de juiste beslissingen nemen. Maar het is niet omdat er iets fout loopt in het middenveld dat hij de verdediging moet verlaten.”

Ze missen één iemand die hen op de juiste weg zet. “Deschacht blijkt vorig seizoen héél belangrijk te zijn geweest. Met zijn ervaring, naast Humphreys, of tussen Humphreys en Pletinckx, hield hij de boel bij elkaar. Die missen ze. Want die jongens hebben sturing nodig. Wie gaat hen dat geven?”