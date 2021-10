Lukas Nmecha vergeet Anderlecht niet, maar legt uit waarom hij vertrok naar Wolfsburg

Lukas Nmecha blijft Anderlecht ook bij Wolfsburg op de voet volgen. Hij heeft lovende woorden voor de club.

Lukas Nmecha zal zijn passage bij Anderlecht niet snel vergeten. “Het was een mooie tijd, ik beschouw het als het echte begin van mijn carrière. Kijk, voor mij is Anderlecht speciaal. Voor eeuwig”, vertelt Nmecha aan HLN.

Hij kijkt vooral op naar de manier waarop gewerkt wordt. "De manier waarop Anderlecht aan jeugdwerking doet, benadert de perfectie. Stel je eens voor dat al die mannen een paar jaar langer zouden blijven... Iemand als Jérémy Doku zou alles kapot spelen. Het is een utopie, want Anderlecht kan de jongeren niet voor eeuwig houden, maar mocht dat wel het geval zijn, dan worden 'we' elk jaar kampioen met meer dan een straat voorsprong."

Nmecha legt ook uit waarom hij vertrok bij Anderlecht. "Ik zou graag op het WK in Qatar geraken - bondscoach Hansi Flick kent mij - maar om die doelstelling te realiseren, moet ik in de Premier League of de Bundesliga actief zijn. Niemand van 'Die Mannschaft' voetbalt in België, hé.”