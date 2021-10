Priske moet toch basisspeler missen, maar recupereert middenvelder die meteen in de basis zal staan

Brian Priske liet donderdag nog weten dat hij kan rekenen op een quasi voltallige kern, maar daar is intussen verandering in gekomen. Tegen Zulte Waregem moet hij alvast één basisspeler zeker missen.

Priske was optimistisch en zei dat Björn Engels en Sam Vines opnieuw fit waren, maar die ontbreken nog in de selectie. Ook Radja Nainggolan zit er niet bij, want de middenvelder is licht geblesseerd. Hij wordt vervangen door Alhassan Yusuf, die de voorbije zeven matchen miste.