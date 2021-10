Opnieuw duur puntenverlies voor RFC Seraing: "We verliezen nog steeds punten die we eigenlijk niet zouden moeten verliezen"

RFC Seraing kreeg deze zaterdag een flinke klap in het gezicht van Union. Ze stonden 0-2 voor, maar na een knappe comeback won Union alsnog met 4-2. Yahya Nadrani wist niet wat te zeggen.

Yahya Nadrani had het moeilijk na de wedstrijd. "Deze wedstrijd had ons in staat kunnen stellen om door te gaan en op te schuiven naar een interessante positie in het klassement, maar in plaats daarvan zakken we weer terug," klaagde hij.

"We verliezen nog steeds punten die we eigenlijk niet zouden moeten verliezen," zei de centrale verdediger. "En het is niet de eerste keer. Het gebeurde tegen Antwerp, het gebeurde tegen KV Oostende... Dit zijn punten die we binnen moeten halen en telkens krijgen we een dreun. Het is onaanvaardbaar."