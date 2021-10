Vanhaezebrouck haalt loftrompet boven voor Union: "Sluit Play-Off 1 zeker niet uit, maar zal niet makkelijk worden"

Promovendus Union is één van de aangename verrassingen in de competitie. Hein Vanhaezebrouck is ook onder de indruk. De trainer van AA Gent sluit zelfs niet uit dat de Unionisten de top vier halen, al is het wel afwachten hoe ze dan met de druk omgaan die er op een bepaald moment toch gaat komen.

"Het zou zonde zijn om de club niet in de schijnwerpers te zetten. Union is de verdiende leider, met veruit het beste doelsaldo. Deze ploeg maakt indruk", zegt Vanhaezebrouck over de Brusselaars in Extra Time. "Je kan de vergelijking maken met OHL en Beerschot vorig jaar, zij waren ook geweldig gestart. Bij Union heb ik het gevoel dat dit verhaal kan blijven duren als ze gespaard blijven van blessures." Voorlopig blijven ze bij Union vrank en vrij hun kans gaan en dat is ook hun sterkte. "Naarmate de competitie voortdendert, gaat de druk wel stijgen. Nu spelen ze ontspannen als promovendus en hebben ze van niemand schrik. Maar er komt een moment dat het om de prijzen zal gaan. Ik sluit Play-off I zeker niet uit, maar het zal niet makkelijk worden. Ze moesten nog nooit met zoveel druk omgaan." Comeback tegen Seraing Ook met die fantastische comeback tegen Seraing wist Union het voorbije weekend nog te verbazen. "Mazzù is een doorwinterde coach die ze deed geloven. In de tweede helft speelden ze goed voetbal in één tijd en veel verticaliteit."