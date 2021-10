Speler Barcelona heeft lof voor Noa Lang: "Ik vind het een monster"

Noa Lang (Club Brugge) mocht twee weken geleden zijn eerste minuten maken bij de grote jongens van Oranje. Memphis Depay is onder de indruk van z'n kwaliteiten.

Noa Lang mocht twee weken geleden voor het eerst minuten maken bij de grote jongens van het Nederlandse nationale elftal. Op Letland kreeg hij een invalbeurt van een klein half uurtje en thuis tegen Gibraltar stond hij in de basis. Een kwartier voor affluiten haalde Louis van Gaal hem naar de kant. Lang had al een assist gegeven. Het was de eerste keer dat de flankspeler van Club Brugge bij de selectie was, en het zal zeker niet de laatste keer zijn.

Memphis Depay was onder de indruk van de kwaliteiten van Lang. "Iedereen kent zijn kwaliteit. Ik vind het een monster", vertelde de spits van Barcelona. "Hij is levensgevaarlijk, in de diepte is hij ontzettend snel en hij is nog jong. De cijfers die hij neerzet zijn ongekend, zeker op die leeftijd", voegde hij er nog aan toe. Mooie woorden dus voor Noa Lang.