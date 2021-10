Passage van Brian Priske bij Club Brugge draaide uit op een sisser: "Profs waren er in de minderheid"

Zondag ontvangen Antwerp en Brian Priske landskampioen Club Brugge. Een speciale wedstrijd voor de Deen, die van 2006 tot 2008 onder contract lag bij Club Brugge. Een succesverhaal werd het allerminst. Priske werd geboycot door enkele spelers en werd het zwarte schaap van de eigen aanhang.

Brian Priske leek in zijn eerste seizoen de ervaren Olivier De Cock uit de ploeg te spelen. Iets wat slecht viel bij enkele ploegmaats. Uiteindelijk zou Club pas op de zesde plaats eindigen, bekerwinst gaf het seizoen nog wat kleur.

Priske kon evenwel nooit aarden bij Club Brugge. In HNB komt Koen Daerden terug op de Brugse passage van de Deen. "Jonge gasten als Verbauwhede, Vandelannoite en Roelandts waren geen verkeerde jongens. Maar ze waren zeker niet op hun mond gevallen en kenden hun plaats niet. Plus, Brian Priske was op en top prof, maar er waren te veel spelers bij wie dat niet het geval was. Meer nog: de profs waren zelfs in de minderheid. En daar had Brian het terecht erg moeilijk mee", aldus Daerden.

De Club-fans hadden het bovendien gemunt op Brian Priske. "Supporters zoeken een slachtoffer als het niet loopt, maar ik heb nooit begrepen waarom het net hem overkwam. Hij was de beste speler op die positie. Het heeft ons zeker punten gekost", stelt toenmalig Club-coach Jacky Mathijssen. Na twee bewogen jaren vertrok Priske in Jan Breydel om in eigen land bij Vejle BK aan de slag te gaan.