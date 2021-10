Ex-speler KV Oostende is er zeker van: "Blessin is 80 procent van de resultaten van KVO"

Alexander Blessin werd vorig seizoen uitgeroepen tot 'Coach van het Jaar' omwille van zijn resultaten met KV Oostende. Ook dit seizoen haalt hij weer het maximum uit een groep die sterk veranderde. Geen toeval, zegt ex-speler Jelle Bataille.

Bataille is een echte Oostendenaar en volgt de ploeg nog op de voet, zelfs nu hij bij Antwerp zit. “Ik heb sinds mijn overstap nog geen wedstrijd in het stadion zelf kunnen bekijken, maar ik zag wel al alles op televisie of op mijn iPad. Alles hé, het maakt niet uit waar ik zit", klinkt het in Krant van West-Vlaanderen.

Sakala, Vandendriessche, Theate, Hendry, Bataille zelf... Allemaal vertrokken ze en toch maakt Oostende weer een zorgeloos seizoen door. “Ik vind toch dat er veel kwaliteit is bijgekomen, de club heeft weer heel gerichte en goede transfers gedaan. En je mag de rol van de coach natuurlijk niet vergeten. Haal Blessin bij KVO weg en zet er een andere trainer en het draait nooit zo goed. Blessin is 80 % van de resultaten van KVO.”