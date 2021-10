Pietermaat wil focussen op positieve bij Beerschot: "Maar zijn op zoek naar automatismen en dat zou niet mogen"

Kan Beerschot zich optrekken aan de prestatie tegen Anderlecht. Ze incasseerden vier doelpunten, maar scoorden ook twee keer. "We kunnen niet naar het negatieve blijven kijken", meent Tom Pietermaat.

“Met 2 op 36 kan je onmogelijk gelukkig zijn, maar als we naar het negatieve gaan blijven kijken, zullen we met 3 of 4 punten eindigen. We moeten ons blijven optrekken aan de lichtpunten, dat is de enige weg vooruit", klonk het na de match bij de middenvelder.

Voor het eerst sinds zijn komst moest Beerschot het doen zonder Holzhauser, die op de bank bleef. "Het was anders voetballen zonder Holzhauser, maar de jongens die hun kans kregen hebben het goed gedaan. Toen Holzhauser erin kwam, bracht hij voetballend wel een verschil. Je zag dat hij heel gebrand was op een goede prestatie. We zijn op zoek naar automatismen, dat zou niet mogen na 12 wedstrijden. We zitten nu eenmaal in die situatie, we moeten de jongens die nu spelen vertrouwen geven.”