Debat van de week: deze ploegen halen volgens u play-off 1 (Anderlecht net niet!) - hoever komt Club Brugge in Europa?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar play-off 1, nu we toch een derde van de competitie achter de rug hebben. Welke teams gaan het volgens u halen? Club Brugge heeft volgens u het meeste kans: liefst 9 op 10 ziet hen play-off 1 halen. En ook over Antwerp en Genk is er eigenlijk niet al te veel twijfel. Het vierde ticket gaat nipt naar leider Union, voor Anderlecht. Deze week polsen we even naar de kansen van Club Brugge in Europa. Volgens Hugo Broos kan blauw-zwart namelijk de finale van de Europa League halen. Ziet u hen ook zover komen, te beginnen met wie weet een nieuwe stunt tegen Manchester City? Laat het ons weten. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoever raakt Club Brugge in Europa? 1/8e finale in de Champions League 8% 1/4e finale of verder in de Champions League 0% 3e in CL-groep, 1/16e finale Europa League 24% 3e in CL-groep, 1/8e finale Europa League 24% 3e in CL-groep, 1/4e finale Europa League 16% 3e in CL-groep, 1/2e finale Europa League 0% 3e in CL-groep, finale Europa League 0% 4e in CL-groep, geen Europa na Nieuwjaar 28%