Tom Pietermaat blikt terug op acht jaar bij Beerschot: "Mijn mooiste goal?"

In juli van dit kalenderjaar begon Tom Pietermaat aan zijn achtste seizoen bij Beerschot en dan blik je al eens terug op bijzondere momenten.

In 2014-2015 kwam Pietermaat van Racing Mechelen naar het Kiel. Hij maakte het volledige verhaal van bevordering naar 1A mee. Op de website van de club haalt hij enkele bijzondere momenten aan, zoals het hoogtepunt tot nu toe.

“Die kampioenschapsmatch in derde klasse toen we in de slotseconden van de allerlaatste wedstrijd Bocholt klopten met 1-0 en de titel pakten. Die apotheose, die veldbestorming van onze supporters, de manier waarop we die match nog wonnen, die ontlading,... Ik krijg er nog kippenvel van als ik daaraan denk. Uiteraard was die 1-4-winst op OHL toen we de promotie naar 1A afdwongen ook 'ene om in te kaderen'."

Pietermaat werd ook gevraagd naar de beste match in al die tijd. “Dan denk ik spontaan aan die 4-0-overwinning thuis tegen Esperanza Pelt in vierde klasse. Individueel en collectief. Mooi voetbal, schitterende sfeer, vier doelpunten tegen onze dichtste achtervolger. Alles klopte die avond.”

Pietermaat moet hartig lachen wanneer hem om zijn mooiste goal gevraagd wordt. “Vanmorgen op training. Zo veel heb ik als verdedigende middenvelder natuurlijk niet gescoord maar ik herinner me wel mijn goals tegen Coxyde en Wellen; die laatste wedstrijd op de dag dat Rik Coppens werd begraven.”